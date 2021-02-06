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7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez Karacoşkun atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u atadı.

KİLİS 06.02.2021, 12:08
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7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez Karacoşkun atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u atadı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 2’inci kez Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bilindiği gibi 11 üniversitenin rektör ataması yapıldığını ifade ederek, “Ben de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ikinci kez Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bu vesileyle Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize rektör olarak hizmet etmeye devam edecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bugüne kadar yürüttüğümüz dört yıllık rektörlük görevimiz süresince, akademik niteliğin arttırılması, geliştirilmesi, eğitim-öğretimin daha kaliteli hale gelmesi, fiziksel gelişim ve şehir kültürüne dönük katkılar ve özellikle uluslararasılaşma noktasındaki gayret ve çalışmalarımızla, Üniversitemizin Türkiye’deki Üniversiteler arasında daha iyi bir konuma ulaşması için yoğun bir çaba harcadık. Üniversitemizi önümüzdeki dönemde; dört yıldır oluşturup güçlendirdiğimiz adil, ilkeli, Üniversiteyi geliştirecek her gayreti teşvik, ödüllendirme ve şükranla mukabelede bulunma şeklindeki yönetim anlayışı ve hassasiyetlerle daha da fazla büyütmeye, ülkemizde ve dünyada görünür ve bilinir olmasına dönük çalışmalar ile master, doktora programlarını arttırıp uluslararasılaşma faaliyetlerine ağırlık vermek suretiyle daha büyük hedeflere taşımanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Karacoşkun sözlerini şöyle sürdürdü, “ Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getirmekle kalmayacak, yerelde şehrimizin, ulusal düzeyde ülkemizin kültürel değerlerini yaşatmak için de gayret içinde olacak ve ülkemizin 2023 Yükseköğretim hedeflerini önceleyen bir üniversite olmayı hedef olarak önümüze koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Üniversitemiz rektörlüğü görevini şahsımıza tevdi eden, Kilis’imize Üniversite kurulmasının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Üniversitemizin nitelikli akademik kadrolarının güçlenmesi ve eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme potansiyelinin gelişmesinde büyük katkıları olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç Hocam’a, Saygıdeğer YÖK Yürütme ve Genel Kurul üyeleri Hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Birlikte hizmet üretmekten ziyadesiyle mutluluk duyduğum Valimize, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, şehrin faydasına olan işlerde İktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın birlik ruhu içinde hareket eden başta iktidar partimiz olmak üzere tüm Siyasi Partilerimizin Yöneticilerine, Kilis Vakfı Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine, üniversite-şehir bütünleşmesine katkı sağlayan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarımız ile Üniversitemizin faaliyetlerini yaygınlaştırmada katkı sağlayan basın ve yayın kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yine Üniversitemizin başarısında büyük pay sahibi olan destek ve emeklerini hiç esirgemeyen Akademik ve İdari Yönetici arkadaşlarıma, diğer akademik ve idari personelimize, hassaten öğrencilerimize ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi ailesinde yer alan herkese saygı ve selamlarımı sunuyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ülkenin akademisyeni olduğu kadar vatandaşı da olmanın bilinci ve duyarlılığı ile, Devletimizin içeride ve dışarıda vermiş olduğu Millî Mücadelede bizler de, şu ana kadar olduğu gibi Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak, yine üzerimize düşen vazifenin idrakiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Başarı ekip işidir, tüm çalışma arkadaşlarımın da destek ve katkılarının yine devam etmesini bekliyorum. Rabbim sorumluluğu yüksek bu vazifeyi yapma sürecinde hak ve adaletten, hakkaniyetten ayırmasın. İşlerimizi kolay, sonuçlarını hayırlı eylesin inşallah" ifadesini kullandı.
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