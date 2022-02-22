7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında Göç Araştırmaları ve Kentsel Politikalar Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması ile ilgili protokol, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Makamında imzalandı.

İmza törenine, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Levent Şahin, Prof. Dr. Recep Güloğlu, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Eray Yurtseven ve Genel Sekreter Metin Küçük katıldı.

Göç Araştırmaları ve Kentsel Politikalar Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması ile, ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda bilimsel gelişmeye katkı sağlayacak nitelikli araştırmaların desteklenmesi ve göç yönetimi ve entegrasyon politikaları kapsamında sürdürülebilir bilimsel çalışmalar gerçekleştirilebilmesi hedefleniyor.