7 Aralık Üniversitesi Greenmetric Dünya Üniversiteleri sıralamasında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi GreenMetric Dünya üniversiteleri sıralamasına girdi.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2021 yılı sonuçları açıklandı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi de yer aldı. 2010 yılından bu tarafa her yıl dünyanın seçkin üniversitelerini 39 göstergede, altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olmak üzere altı kritere göre değerlendiren UI GreenMetric World University Rankings, Yükseköğretim Kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor. Bu bağlamda, 7 Aralık Üniversitesi Dünya üniversiteleri arasında 916. olurken Türkiye’de 71. oldu.