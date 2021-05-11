7 Aralık Üniversitesi Filistin’in yanında

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu İsrail’in Mescid-i Aksa ile Filistinlilere saldırmasını kınadı.

7 Aralık Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, İsrail, Ramazan ayında da şiddet ve zulmünü arttırdığını belirtti.

Açıklama şöyle sürdü, “Mescid-i Aksa ve çevresinde sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha eklemiş ve zalimliğini bir kez daha göstermiştir. Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırı yapılması açık bir devlet terörüdür. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeyi amaçlayan saldırgan operasyonları ve Filistin’in meşru haklarının gasp edilmesini kendine hak gören İsrail, uluslararası hukuku açıkça çiğnemektedir. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail’in kutsalımızı hedef alan saldırısını kınıyor ve İsrail’i uluslararası hukukun temel ilkelerine ve insanların ibadet hürriyetine saygıya davet ediyoruz” ifadesine ver verildi.