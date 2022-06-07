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7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, açık hava sinema gösterimiyle başladı.

KİLİS 07.06.2022, 09:14
7 Aralık Üniversitesi 15. yılını kutluyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin kuruluşunun 15. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, açık hava sinema gösterimiyle başladı.

15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleştirilen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sinema etkinliğinde öğrencilerimize patlamış mısır ikram edildi. 15 yıl kutlama etkinlikleri ve mezuniyet programı, 9 Haziran Perşembe gününe kadar sürecek.

Kutlama programında ise törenler, konserler, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yer alıyor.

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