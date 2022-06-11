7 Aralık Üniveristesine erişebilirlik belgesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

Engelliler Haftası nedeniyle, T.C. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu iş birliği ile düzenlenen “II. Erişilebilir Kütüphane Çalıştayı”nda 7 Aralık Üniversitesi kütüphanesinin herkes için erişilebilir olması ve kütüphaneden her bireyin eşit şartlarda yararlanabilmesi dolayısıyla Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı.

Belge, Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a Üniversitemiz Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde takdim edildi.