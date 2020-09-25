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“33. Ahilik Haftası etkinliği

KİLİS’TE, 33. AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SADECE TÖRENLE KUTLANDI.

KİLİS 25.09.2020, 11:42
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“33. Ahilik Haftası etkinliği

Kilis’te, 33. Ahilik Haftası alınan korona virüs tedbirleri arasında gerçekleştirilen sadece törenle kutlandı.

Kilis Valiliğinde gerçekleştirilen törenle yılın Ahisi ödülü Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur’a verildi. Plaket takdiminden sonra Temur’a kaftan giydirildi. 33. Ahilik Haftası etkinliği çerçevesinde yılın çırağı seçilen İsmail Cilcimelioğlu, yılın kalfası Aleyna Atalık seçildi. Etkinliğe Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, daire müdürleri ile oda başkanları katıldı. Belediye Başkanı Bulut, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, yılın Ahisi seçilen Mehmet Temur ile yılın çırağı ve kalfası seçilenleri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

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