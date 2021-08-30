30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kilis’te kutlandı.

Sabah saat 08.45’de Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı.

30 Agustus Zafer Bayramı törenlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Üsteğmen Tayfun Çetinkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Çetikaya, “19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli mücadele, Türk devletinin varını yoğunu ortaya koyarak, ordusuna verdiği destekle ortaya koymuş, Amasya, Erzurum, Sivas’ta kongrelerde tüm millet kenetlenerek, tek vücut olmuştur. Eşsiz kumandan Mustafa Kemal’in ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır” dedi.

Daha sonra etkinlikler Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı gösterisiyle devam eden program, şiirler okunmasına müteakip 30 Agustus Zafer Bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle program sona erdi.