2021 yılında belediyenin araç parkına 25 araç katıldı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2021 yılında 25 yeni aracın araç parkına dahil edildiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Vatandaşa kaliteli hizmet üretmek için çalıştıklarını ifade ederek, “Bu araçların büyük bölümü, temizlik işleri müdürlüğüne tahsis edildi. Yeni tır, kamyon ve araç ve gereçler aldık. 25 aracın büyük bölümü de hibe yöntemleriyle alındı. Amacımız vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Bu şehir hepimizin şehri, kendimiz her şeyin en iyisine layıktır” dedi.