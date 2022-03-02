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2021 yılı hizmetleri masaya yatırıldı

İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında Kilis’e bağlı köyler ilçe ve köylerde yapılan faaliyetler çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KİLİS 02.03.2022, 16:15
2021 yılı hizmetleri masaya yatırıldı

İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılında Kilis’e bağlı köyler ilçe ve köylerde yapılan faaliyetler çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında, yapılan toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile İl genel meclisi üyeleri katıldı. İl Özel İdaresi stratejik plan ve performans planı doğrultusunda bugüne kadar koyduğu hedeflere uygun olarak 2021 yılında da sorunları çözmeye yönelik vatandaş odaklı, başarılı çalışmalar yürütüldü. Eğitim alanında gerçekleştirilen projeler, 14 okulun doğal gaza geçmesi, tadilat ve yapım işi gerçekleştirildi. Özel İdare tarafından sınır hattında 1.hat devriye yolunda 26 km 1 .Kat asfalt Kaplama, 1.hat devriye yolunda 60 km stabilize Kaplama . 2 adet Menfez çalışması tamamlandı. Özel İdare tarafından 2021 yılında, yapılan bazı faaliyetler ve çalışmalar ise şöyle açıklandı:

’’203 Köy ve bağlımızda Yol Hizmetlerinde yapılan çalışmalar, 59 kilometre 1. Kat sathi kaplama çalışması, 50 kilometre 2. Kat sathi kaplama çalışması, 3 kilometre beton yol çalışması, 207 kilometre stabilize kaplama, 2 bin 425 adet Trafik işaret ve levhası dikilmesi, 19000 ton yama malzemesi kullanılması , 1724 kilometre greyderli yol bakım çalışması, 69 kilometre dozerli yol bakım çalışması, 55 adet köy harabe temizlenmesi, 1744 metre büz boru döşenmesi, 29 adet sanat yapılan çalışması 203 köy ve bağlısında çöp toplanma hizmeti yapıldı. 52 adet sondaj yapılması, 6 köye içmesuyu tesisi, -143 köy ve bağlısına sondaj kuyusu denemesi ve motopomp tamiratı, 10 köy ve bağlısma içmesuyu kaynak çalışması, 20 köy ve bağlı sına içmesuyu hattı (ek hat, kaynak depo arası hat isale ve şebeke hattı) döşenmesi, 110 köy ve bağlısma içme suyu tesis geliştirme ve bakım onarım , 161 köy ve bağlısına kanalizasyon bakım onarım , 8 köy ve bağlısına kanalizasyon sistemine ek hat çalışması, 54 köy ve bağlısına foseptik çalışmaları tamamlanmıştır. Tarım alanında vatandaşa sulama hizmeti götürmeye yönelik sistemler ile bölgemizde hayvancılık için çok önemli olan HİS göletlerinden 6 adet HİS yapım ve 7 adet HİS onarımları yapıldı. Çiftçilerimize Valiliğimizin teklifi ve İl Genel Meclisinin kararı doğrultusunda İl Tarım Müdürlüğüne tohum ve diğer hibe destekleri kapsamında 1 milyon TL İdaremizce katkı sunuldu. Bu çalışmalar yürütülürken kurumun mali disiplini ön plana alınmış, bütçe açığı oluşmayacak bir şekilde gelir-gider dengesi oluşturulmuş, bütçe denkliği sağlanmasına özel önem verilmiştir. Böylece İdaremiz; borçsuz, yatırımlarını aksatmadan gerçekleştiren bir kurum haline gelmiştir.’’

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