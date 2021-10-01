2021-2022 Akademik yılı açılışı törenle yapıldı

2021-2022 Akademik Yılı açılışı sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, rektör yardımcıları, akademik ve idari personelin katıldığı tören, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Karacoşkun konuşmasında, akademik anlamda ulusal ve uluslararası yayınların her geçen yıl daha da artmasını temenni ettiğini dile getirdi. Karacoşkun, eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra akademik üretimin de her geçen gün daha iyiye taşınmasının önemine değindi. Fiziksel anlamda Kütüphane ve Kongre Merkezi’nin tamamlandığını, spor alanlarının eksikliklerinin giderildiğini, MEB ile yapılan protokolle bir pilot ilkokul yapımının planlandığını söyleyen Karacoşkun, Üniversitemizin daha iyi bir konuma gelmesi için çalıştıklarını ifade etti. Karacoşkun, yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, diyerek sözlerini noktaladı.

Tören, Üniversitenin İnciraltı Merkezi Kafeteryasında verilen kokteylin ardından sona erdi.