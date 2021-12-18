“18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü” etkinliği gerçekleştirildi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sağlık Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen “18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü” etkinliği, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Sağlık Yönetimi Bölüm temsilcisi ve dördüncü sınıf öğrencisi Burak Diş’in selamlama konuşmasıyla başlayan program; Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Budak’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Budak, konuşmasında; her düzeyde başarılı sağlık yönetiminin temel unsurunun, sağlığa bütüncül yaklaşımdan geçtiğini ve içinde bulunulan koronavirüs pandemi sürecinin, sağlığa bütüncül yaklaşımın önemini ve gereğini, açıkça göstermiş olduğunu ifade etti.

Covid-19 tedbirleri dâhilinde, 15 dakika ara verilen program; Sağlık Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinden Cemile Yağ’ın yazıp yönettiği ve bölüm öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibinin sahnelediği “Sağlıksızsınız Türkiye” adlı tiyatro gösterisiyle devam etti. Bir yarışma formatında sahnelenen, halkın seçmiş olduğu jüri tarafından değerlendirilen sağlık çalışanlarının aslında ne tür haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını, sanatın ve komedinin o ince diliyle anlatan tiyatro gösterisi, seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Kareoke yarışması ödül töreni sonrası, kapanış kokteyliyle devam eden “18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü” etkinliği, öğrenci ve öğretim elemanlarının, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bulunan Kızılay aracında yapmış oldukları kan bağışı ile sona erdi.