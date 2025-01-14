Bu tercih, sektördeki rakipleri arasında KEYVAN’ın yenilikçi ve güvenilir çözümlerine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi oldu. Böylece KEYVAN Havacılık küresel müşteri ağına Singapuru’da ekleyerek global pazardaki liderlik pozisyonunu güçlendirirken, Asya-Pasifik bölgesinde inovasyona dayalı projelerde önemli bir rol üstlenecek.

Uluslararası Havacılık İnovasyon Merkezı̇, havacılık inovasyonlarını hızlandırmak amacıyla hükümetler, araştırma enstitüleri ve endüstri ortaklarıyla birlikte çalışan bir merkez olarak dikkat çekiyor. Merkez, yeni nesil seyrüsefer teknolojileri, akıllı ve otomatik havalimanı çözümleri, insansız hava araçlarının (İHA) kentsel hava sahasına entegrasyonu ve sürdürülebilir havacılık çözümleri gibi alanlara odaklanarak sektöre değer katmayı amaçlıyor.

Global Pazarda Güçlü Büyüme

KEYVAN Havacılık, Singapur Uluslararası Havacılık İnovasyon Merkezı̇’ne sağlayacağı hizmet ile yalnızca havacılık teknolojilerindeki inovasyonlara katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda büyüyen müşteri kitlesi ve genişleyen pazar payıyla uluslararası alandaki etkisini daha da artırmayı hedefliyor.

Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra Asya-Pasifik bölgesinde de etkisini artırarak, uluslararası müşteri kitlesine yenilerini ekleyen KEYVAN Havacılık, sektördeki liderliğini inovasyon ve uluslararası iş birlikleriyle pekiştirmeye devam ediyor. Böylece şirket global büyüme hedeflerini desteklerken, havacılığın sürdürülebilir ve teknoloji odaklı dönüşümüne de öncülük ediyor.

KEYVAN Havacılık CEO’su Mehmet KEYVAN, Uluslararası Havacılık İnovasyon Merkezı̇’ne sağlayacakları hizmete dair şu açıklamalarda bulundu:

"Uluslararası Havacılık İnovasyon Merkezı̇’ne sağlayacağımız havacılık ve seyrüsefer veri tabanı çözümlerimiz, yalnızca teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme stratejimiz için de önemli bir kilometre taşıdır. Öte yandan pazar payımızı artırırken, müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz."