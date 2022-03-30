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Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere

Spor 30.03.2022, 10:08
Kerem Aktürkoğlu rekora koşuyor! Ozan Tufan'ı tahtından indirmek üzere
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Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu en çok maça çıkan yerli oyuncu rekorunu kırmak üzere. Kerem, 4 maça daha çıkarsa Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı tahtından indirecek