Kendileri küçük sorumlulukları büyük

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 650 rakımlı yaylada yaşayan Aslan ailesinin 10 ve 8 yaşlarındaki Axin ile Berat kardeşler, yüzlerce hayvana çobanlık yapıyor. Yaşıtları aksine büyük sorumlulukları olan kardeşler, hayvanlara gözleri gibi bakıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylasında Aslan ailesi, yüzlerce hayvanı 10 ve 8 yaşındaki evin 'küçüklerine' teslim etti. 10 yaşındaki Axin ile 8 yaşındaki Berat Aslan, sabahın ilk ışıkları ile birlikte hayvanları alıp otlatmaya götürüyor.