banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Kazdıkları çukurda enselendiler

Güncel 11.12.2020, 14:00
Kazdıkları çukurda enselendiler
1/7

Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında, diğerleri kazdıkları çukurda yakalandı