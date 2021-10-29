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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
Güncel
29.10.2021, 19:45
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