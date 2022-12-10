Kayserispor’un 4 haftalık maç programı belli oldu. Ligin 15. haftasını BAY geçecek sarı kırmızılılar, 2 kez Çarşamba, 1 kez de Pazar günü sahaya çıkacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un 15, 16, 17 ve 18. haftalarda oynayacağı Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Dünya Kupası dönüşü oynanacak olan 15. haftayı BAY geçecek olan Kayserispor 16. haftada Alanyaspor, 17. haftada Karagümrük ve 18. haftada Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarını deplasmanda oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 4 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

15.Hafta

Kayserispor (BAY)

16.Hafta

Alanyaspor-Kayserispor

28 Aralık Çarşamba/ 17.00

Kırbıyık Holding Stadı

17.Hafta

Kayserispor-Fatih Karagümrük

04 Ocak Çarşamba / 17.00

RHG Enertürk Enerji Stadı

18.Hafta

Ankaragücü-Kayserispor

08 Ocak Pazar/ 16.00

Eryaman Stadı