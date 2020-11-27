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Zoran 2 gol kaydetti
Hes Kablo Kayserispor’un Boşnak futbolcusu Zoran Kvrzic, takımı adına Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.
KAYSERİ 27.11.2020, 11:24
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Hes Kablo Kayserispor’un Boşnak futbolcusu Zoran Kvrzic, takımı adına Türkiye Kupası maçında 2 gol kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 4.kademe maçında Hekimoğlu Trabzon’a penaltı atışları sonrasında elenen Hes Kablo Kayserispor’da Boşnak futbolcu Zoran Kvrzic, oynadığı futbol ve attığı 2 golle alkışlandı.Hekimoğlu Trabzon maçında sahaya ilk 11’de çıkan ve her iki yarıda attığı goller ile takımına umut veren Zoran Kvrzic, seri penaltı atışlarında da topu ağlarla buluşturmayı başardı. Ligde de 1 golü bulunan kanat oyuncusu "Attığım goller için mutluyum ancak takım olarak elendiğimiz için üzgünüm. Artık bütün hazırlıklar lig maçları için olacak" dedi.