Ziraat odaları başkanları istişare toplantısında buluştu

Kayseri’de faaliyet gösteren ziraat obaşkanları, Kayseri Ticaret Borsası’nda (KTB) düzenlenen istişare toplantısında buluştu. Toplantıda konuşan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; "Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir" dedi.

KTB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve ilçe ziraat odaları başkanları katıldı. Toplantıda konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış, “Kuraklık, üretimi ciddi oranda etkileyen afetlerin başında geliyor. Ne yazık ki pandemiyle mücadele ettiğimiz 2020-2021 yılı üretim sezonunda bir de kuraklığın yol açtığı kayıplarla karşı karşıya kaldık. Bu dönemde çiftçilerimizin yoğun emek vererek ürettikleri ürünler, kuraklıktan büyük zarar gördü. Kayıpların etkisi sürmeye devam ediyor. Ülkemizde son yıllarda kış yağışları yetersiz. Bu yıl da sezonun başından itibaren ülke genelinde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bunun sonucunda meteorolojik ve tarımsal kuraklığın yanı sıra bir de hidrolojik kuraklıkla karşı karşıya kaldık. Yaşanan kuraklık; üretim sezonunda harcanan emeğin, kullanılan tohumun, atılan gübrenin ve ilacın karşılıksız kalmasına neden oldu. Bu durum üretim maliyetlerini de artırdı. Bu sezon maliyetlerin artmasında özellikle gübre fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar da etkili oldu. Açıklanan buğday, arpa ve mercimek alım fiyatları kuraklık yaşamayan iller için makul seviyede kabul edilebilir ancak kuraklıktan zarar gören illerde yaşanacak verim kayıpları maliyeti daha da artıracak, üreticilerin daha fazla zarara uğramasına neden olacak. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 TL nakdi hibe kuraklık desteği verilmelidir. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise; "Kırsal kalkınma projesinin desteklenmesi kapsamında teknoloji yenileme ve modernizasyon yatırımları için 27 yatırımcımıza 4 milyon 800 bin TL’lik yatırımına karşılık 2 milyon 400 bin TL’lik hibe destek verilecek. Ekonomik yatırımlarda 25 yatırımcımıza 57 milyon 342 TL’lik yatırımlarına karşılık yaklaşık 28 milyon 670 bin TL’lik bir destek verilecek. Bu konuda Kayseri beklentimizin altında kaldı. Bireysel sulama ve makine, ekipman desteğinde ise sadece 8 üreticimizin projesine 552 bin TL’nin karşılığında da 276 bin TL’lik bir destek verilecek” diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise sorunların ortak olduğunu ifade ederek, "Hepimizin sorunları ortak Biz ziraat odaları başkanları olarak bundan 15 gün önce Tarım ve Orman Bakanımızla gittik ve konuştuk. Detaylı görüştük. Bu sene çiftçinin zorda olduğunu, kuraklığın Kayseri’de çiftçileri etkilediğini kendilerine ilettik. Tarım ve Orman Bakanımız gerekli yerler ile görüşerek bu sene çiftçiye gereken desteği vereceklerini söyledi. Daha sonra cumhurbaşkanımız afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerimize dekar başı 100 TL’ye kadar destek verileceğini söyledi. Bizim çiftçiler olarak istediğimiz rakam 200 TL idi. Ancak devletimiz öyle uygun gördü” şeklinde konuştu.