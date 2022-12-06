Zincidere Mesire Alanının İsmi ’100. Yıl’ Oldu

Talas Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Zincidere Göleti ve Mesire Alanının ismi, Talas Belediye Meclisinde alınan kararla ’Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’ olarak kabul edildi.

Talas Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Yalçın, 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Nice yıllara, güzel kararlar alınması için, güzel işlere sebep olmak için bir araya gelmeyi ümit ediyorum” dedi. Gündemde bulunan 13 maddeye 3 ek gündem daha eklendiğini ifade eden Başkan Yalçın; “Zincidere Mahallesinde 1964 yılında yapılan ve şu anda kullanılmayan gölet var. Buranın tahsisini isteyip Milli Emlak’tan 52 bin metrekarelik alanı belediyemize tahsis ettirmiştik. Projelendirme ve ihale sonucu yapımı süren alanın ortalama bir aylık tamamlanma süresi kaldı. İçinde göletin de bulunduğu güzel bir mesire alanını Talas’a hatta Kayseri’ye kazandırmış olacağız. Buranın açılışını bahara yaparız. 2023 yılı cumhuriyetimizin 100. yılı olacak. Uygun görürseniz Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı olarak kabul edelim” diye konuştu. Başkan Yalçın konuşmasında hayırsever Mehmet Altun’un ilçeye bir okul daha yaptırmak istediğini kaydederek; “Hayırsever Mehmet Altun ilçemize 4 okul yaptırıyor. Talas Millet Bahçesinin içine yapılacak bu okullardan ikisinin inşaat çalışmalarının kabası bitti diyebiliriz. Beşinci okulu ise Yamaç Paraşütü İniş Alanından biraz ilerideki 6 bin 635 metrekarelik alanda engellilere yönelik lise yaptırmak istiyor. Bu konunun da gündemimize alınmasını sizlerden talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından çeşitli komisyonlara ait raporlar ve çeşitli müdürlüklere ait konulardan oluşan toplam 16 madde karara bağlandı. Meclis oturumu, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü yeniden bir araya gelmek üzere sona erdi.