Zincidere Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından yapımına kısa süre önce başlanılan Zincidere Göleti ve Mesire Alanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediyesi’nin 2021 yılında hayata geçireceği en önemli projelerden birisi olan Zincidere Göleti ve Mesire Alanı’nda çalışmalar soğuk havaya rağmen hummalı şekilde devam ediyor. Gölette yatak genişletme ve balçık temizleme çalışmaları, hava şartlarının uygun olduğu her fırsatta devam ederken yer yer dolgu, yol açma ve genişletme işleri de gerçekleştiriliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hem Talas’ın hem de Kayseri’nin çok güzel bir mesire alanına kavuşacağını ifade ederek, “Ocak ayındayız ve havalar oldukça soğuk. Zaman zaman da kar yağışı meydana geliyor. Ama hava şartlarının uygun olduğu her an Zincidere Göleti Mesire Alanı’ndaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi çalışmaya devam ediyoruz. İklim ve hava şartları elverdiği müddetçe ara vermeden işlerimizi takip ediyoruz. Buradaki göletin 19 bin metrekare su yüzeyi var. Çevresinde de 37 bin metrekarelik rekreasyon çalışması yaparak toplamda 56 bin metrekarelik çok güzel bir mesire alanı oluşturacağız. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hizmete açarız.” dedi.