banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
Kripto para fikri ilk nasıl ortaya çıktı?
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!
İddia büyük: İSKİ yüzde 50 zam yapmaya hazırlanıyor!

Yüzme yarışları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sporcu Eğitim Merkezi ve Milli Takım Baraj Yüzme yarışları sona erdi.

KAYSERİ 31.05.2021, 14:38
Yüzme yarışları tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Sporcu Eğitim Merkezi ve Milli Takım Baraj Yüzme yarışları sona erdi.

22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarda 15 kulüpten 81 kız, 121 erkek olmaz üzere 202 sporcu mücadele etti. İki gün boyunca büyük heyecana sahne olan yarışlarda sporcular Sporcu Eğitim Merkezine girebilmek için kulaç attılar.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu