Yunuslar 1 ayda 12 bin 384 kişiyi sorguladı

Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 ay içerisinde yapılan denetimlerde; 12 bin 384 şahsın sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı bölgelerinde huzur ve güveni temin etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri tarafından Eylül ay içerisinde yapılan çalışmalarda; 12 bin 384 kişinin sorgusu yapılırken, 11 aranan şahıs yakalandı. 384 planlı ve şok uygulama yapılırken, 5 çalıntı araç yakalandı ve 3 suçüstü hırsızlık olayına müdahale edildi. 12 adet ateşli silah ile silahlara ait 56 adet fişeğe el konuldu.

Uyuşturucuya geçit yok

Ayrıca, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; çeşitli miktarlarda toplam 138 gram uyuşturucu madde ve 55 adet hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı olaylarına karışan 65 adet şahıs yakalanırken, farklı suçlardan 12 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.