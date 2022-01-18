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Yunus Emre ve Ses Bayrağımız Türkçe Bilgi Şöleni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğiyle ‘Yunus Emre ve Ses Bayrağımız Türkçe Bilgi Şöleni’ düzenlendi.

KAYSERİ 18.01.2022, 14:20
Yunus Emre ve Ses Bayrağımız Türkçe Bilgi Şöleni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi ve Kilim Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğiyle ‘Yunus Emre ve Ses Bayrağımız Türkçe Bilgi Şöleni’ düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen şölene, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atabey Kılıç, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Tekden, Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bülent Kaya, Yunus Emre’nin şiirleriyle Türkçe’nin kudretini ve kuvvetini ortaya koyduğunu söyleyerek, “Malumunuz ki 2021 yılı UNESCO tarafından ‘Yunus Emre Yılı’ edilmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge ile de 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bu vesile ile Kilim Sosyal Bilimler Lisesi olarak daha önceki yıllarda yerel ve ulusal düzeyde ülkemizi, kültürümüzü, tarihimizi ilgilendiren farklı konularda milli sorumluluk çerçevesinde yaptığımız bilgi şölenlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Yunus Emre şiirlerinde sade bir Türkçe ile bir taraftan müthiş bir ifade gücü elde etmiş, diğer taraftan Türkçe’nin kudretini, kuvvetini ortaya koymuştur” dedi.

Yunus Emre’yi anlamanın hayati derecede önemli olduğunu ifade eden Kaya, “Yunus, meramını derdini bulanık sular gibi değil, yedi yüz yıldır berrak akan arı, duru bir Türkçe ile ifade etmiştir. Bu nedenle bizde bilgi şölenlerinizi Yunus Emre ve Ses Bayrağımız Türkçe adı ile gerçekleştirmeyi daha uygun gördük. Çağımızın en büyük problemlerinden biri de insana hak ettiği saygının gösterilmemesi olduğu tartışmasız bir gerçektir, evrensel bir sorundur. Yunus’a kulak vermek, onu okumak bu büyük problemin bilmeleri, okumaları, Yunus’u anlamaları, hayati derecede önemlidir ki bilgi şölenimiz de bu manada atılmış küçük bir adım fakat büyük bir gayrettir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Kristal Erciyes Ödül Takdimleri yapıldı. 3 oturum şekilde öğrencilere panel verilirken, müzik dinletisi ve sempozyuma katılım sağlayan öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım sertifikasının verilmesinin ardından şölen sona erdi.

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