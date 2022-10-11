Yüksel Kalkan’ın Nuh Naci Yazgan’ı anlattığı kitabı çıktı

Gazeteci-Yazar Yüksel Kalkan’ın kaleme aldığı "Bir gönül insanı Nuh Naci Yazgan" kitabı çıktı.

Gazeteci-Yazar Yüksel Kalkan, hayırsever iş insanı Nuh Naci Yazgan’ı kalemi aldı. Kayserili hayırsever iş insanı Nuh Naci Yazgan’ın hayatının ele alındığı "Bir Gönül İnsanı Nuh Naci Yazgan" kitabını kitapseverler ile buluşturan Kalkan, çıkardığı kitap kentin tarihini de not düştü.