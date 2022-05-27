Yüksek volt enerji uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tuzhisar ve Yeni Kangal Elektrik İletim Hattı Yapım İşi çerçevesinde

154 bin volt enerji verileceği bilgisi paylaşılarak, uyarı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Tuzhisar ve Yeni Kangal Elektrik İletim Hattı Yapım İşi” çerçevesinde Tuzhisar Trafo Merkezine 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, Yeni Kangal Trafo Merkezine 30 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 154.000 Volt enerji verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”