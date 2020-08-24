Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bünyesindeki 2 adet saha yarın hizmet vermeye başlıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki saha Erciyes Cup Futbol Turnuvasıyla kapılarını açıyor. 25-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan turnuva ile Erciyes, Kayserispor başta olmak üzere Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor U-19 takımlarını ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kapılarını Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile açıyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde 25- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan turnuva ile Erciyes, Kayseri’nin marka değeri olan Kayserispor’un yanı sıra Konyaspor, Eskişehirspor ve Adana Demirspor U-19 takımlarını ağırlayacak. Erciyes’i cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Dr. Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Kayseri’nin spor merkezi olma yolunda ilerlediğini ve Erciyes’in dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline geleceği söyleyerek şöyle konuştu;

“Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kayseri için önemli bir kazanım olacak. Kayseri’nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca adından söz ettirmeye başladı. Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile nihayet yapımı tamamlanan iki sahamızın açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”