Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde 5 yeni projeye imza atıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Erciyes Dağı’nı 12 ay sporun merkezi haline getirmeyi amaçlarken, yarın Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde altı futbol sahası başta olmak üzere 5 yeni projenin daha temelini atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve geçtiğimiz yıl 25 Ağustos’ta 1840 metre yükseklikte 2 futbol sahası ile hizmet vermeye başlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne yeni projeler kazandırılıyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz, kış olmak üzere 12 ay sporun merkezi olma yolunda ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne yeni projelerin temeli atılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, altı adet futbol sahası, atletizm pisti ve fitness merkezinin temeli 7 Eylül Salı günü saat 12.00’de atılacak.

Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bu zamana kadar kamp yapan futbolcular ve yönetim, tesislerden hayranlıklarını dile getirerek ayrılıyor.