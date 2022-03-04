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“Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından çiftçilerin geçmiş borçlarına yönelik yayınlanan genelge ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor” dedi.

KAYSERİ 04.03.2022, 13:40
“Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından çiftçilerin geçmiş borçlarına yönelik yayınlanan genelge ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor” dedi.

Düzenlenen toplantıya Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş, Sarız Ziraat Odası Başkanı Mehmet Erkek, Yahyalı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Genç, Akkışla Ziraat Odası Başkanı Sedat Eraslan ve Sarıoğlan Ziraat Odası Başkanı Kazım Güneri katıldı. Yayınlanan genelge ile çiftçilerin ticaretlerine devam etmelerinin amaçlandığını söyleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, “Son günlerde çiftçi girdi maliyetlerinin artması, yağan kar bir de çiftçilerimizin geriye dönük borçlanmaları ile ilgili bir toplantı düzenledik. Geçen hafta çiftçilerimizin geriye dönük borçları ile ilgili bir genelge geldi. Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankası’na borcu olan çiftçilerimize ayrı ayrı gelen genelge ile Tarım Kredi’de 2020 yılını kapsayan geriye dönük borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borç faizleri silindi. Ödeme planlarına göre yüzde 10’unu öderse 24 ay, yüzde 20’sini öderse 36 ay ve yüzde 30’unu öderse 60 aya bölündü. Bunlar her yıl düzenli şekilde ödenecek ve bu ertelenen borçlara faiz uygulanmayacak, sadece temel faizleri silinecek. Çiftçilerimiz oradan ticaretini devam ettirsin diye Kredi Kooperatifleri böyle bir genelge yayınladı. Çiftçilerimize hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

“Çiftçilerimiz gübre fiyatlarında beklenti içerisinde”

Güneş, gübre fiyatlarının düşmesi ile ilgili çiftçilerin beklenti içerisinde olduklarını söyleyerek, “Geçen yıl 41 ilde olduğu gibi bir kuraklık yaşamıştık Kayseri’de. Kayserimizde çok şükür şu ana kadar güzel bir kar yağışı var, barajlarımız doluyor. Şu anda çiftçimiz için kuraklıkta bir tehlike görünmüyor ama bu Mayıs-Haziran ayında yağış istemez anlamına gelmez. Bugüne kadar güzel yağışlar oldu ama bahar yağmurları inşallah daha iyi olur ve geçen yıl gibi kurak bir sezon yaşamayız. Bundan dolayı da çiftçilerimiz memnun, mutlu. Bilindiği üzere son günlerde gübre fiyatları tavan yapmıştı Türkiye genelinde. Örneğin geçen sene 3 bin TL’ye aldığımız gübre 16 bin TL’ye kadar çıkmıştı. Bu fiyatlar hükümetimizin aldığı kararlar gereği fiyatlar düşe düşe dap gübresi 11 bin TL’ye, üre gübresi de Tarım Kredi’de 9 bin 200 TL’ye, serbest piyasada 10 bin 400 TL’ye düştü. Şu anda çiftçilerimiz bir beklenti içerisindeler. Geçen sene 3 bin TL’ye aldığımız gübreyi eğer bu sene 9-10 bin TL’ye alıyorsak, bu çiftçiyi çok mutlu etmeyen bir faktördür. Çiftçimizin bağ gübresini düzenli atamayacağını gösteren bir faktör. Biz 6 bin

TL olsa razı oluruz. Dışarıdan geliyor ve pahalı olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çiftçiye ucuz mazot istiyoruz”

Şu anki mazot fiyatlarının üretim yapan çiftçileri mağdur edeceğini söyleyen Abdulkadir Güneş, “Petrol fiyatları yükseldi, nakliye fiyatları, işçilik yükseldi. Bunlara bir şey demiyoruz ama 9 bin 200 TL ve 10 bin 400 TL bizim için pahalı rakamlar. Bizim temennimiz bu fiyatların biraz daha aşağıya çekilmesi ki gübre çiftçimizin üretimi için, ülkemiz için çok önemli bir faktör. Türkiye’de 22-23 milyon ton buğdaya ihtiyaç var. Eğer bunu üretemezsek dışarıdan almak zorundayız. Dışarıdan alacağımız ürün fiyatı bugün eğer 5 TL’yse 10 TL’ye çıkar. Çiftçimizi en büyük sıkıntıya sokan durum gübre fiyatları, mazot fiyatları, elektrik fiyatları ve sulama fiyatları. Geçen yıl bin litre mazotu 6 bin 500 - 7 bin TL’ye alıyorduk. Şimdi bu rakamlar 7 bin TL’ye yaklaştı. Yan bir traktörün günlük çiftçiye maliyeti eğer 100 litre mazot yakarsa 2 bin TL para demektir. Yani her gün traktörünü çalıştırıyorsa bu masrafı var demektir. Biz zaten her gün para kazanamıyoruz, yılda bizim ürünlerimiz 2 defa satılır. Biz arabamıza aldığımız mazota bir şey demiyoruz ama eğer üreteceksek, ülkemizin insanlarının karnını doyuracaksak, dışarıya muhtaç olmaması için üreteceksek, şu anda ki mazot fiyatları çiftçiyi mağdur eder. Temennimiz çiftçiye verilecek mazotun ÖTV’sinin kaldırılması veya yüzde 50 daha ucuz verilmesi” dedi.

“Elektrikteki indirim çiftçiye yeterli değil”

Elektrikte yapılan indirim miktarının üretim yapan çiftçi için yeterli olmadığını söyleyen Güneş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Elektrik fiyatları geçen seneye göre bu sene yüzde 100’ün üzerinde arttı. Hiç kimse belirlenen KW saatinin altında kalmaz. Geçen sene bir kuyuda elektrik parasını 10 TL veriyorsa, bu sene bu fiyatlarla en az 20-22 TL verir. KDV yüzde 10 düştü, Cumhurbaşkanımıza bundan dolayı teşekkür ederiz. Tarımsal sulamada bir özellik sağladı ama yüzde 10 çiftçilerimiz için elektrik tüketiminde yeterli değil. Mutlaka daha fazla süspansiyon edilmesi gerekir ki biz rahatça ürünlerimizi sulayalım ve üretime devam edelim. Elektrik fiyatlarının artmasından dolayı sulama fiyatlarında yüzde 100 artışlar oldu. Sulama Birlikleri elektriğe zam geldiği için suya da zam yaptılar. 100 dekar ürün 100 TL’ye sulanıyorsa, bu sene 200 TL’ye çıktı. Bu birliklerin elektrik tüketimine bağlı olan bir şey.”

“Üreticinin kıymeti bilinmeli”

Çiftçilerin üretim yapması için maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ve üreticiye sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Abdulkadir Güneş, “Biz ülkemizin insanlarının karnını doyurmak zorundayız. Pandemi döneminde herkes evde kalırken biz hiç evde kalmadık. Bizi bu konuda muaf tuttular ve biz üretime devam ettik. Biz üretime devam ederken sadece kendimizi değil, evde kalan insanların da karnını doyurmak bizim borcumuz. Devletimiz dışarıya muhtaç olmayacaksa biz üretmek zorundayız. Sonuna kadar da üretmeye devam edeceğiz. Gübre, mazot kaç TL olursa olsun. Biz bunlardan muzdarip oluyoruz ama ‘bunlar pahalı’, ‘biz üretim yapmayacağız’ deme lüksüne sahip değiliz. Bu topraklar bizim, bin yıllardır bizim ve bin yıl sonra da inşallah bizim olacak. İnsanlık yaşadığı müddetçe de gıdaya ihtiyacı var. Gıda üretimi savunma sanayi kadar önemli. Bu kadar önemliyse ve devletimiz eğer üretmemizi istiyorsa, biz de üzerimize düşeni yapacağız ama hep birlikte yapacağız. Gübre, mazot ve elektrik fiyatları aşağı çekilecek, bizim de elimizden gelen her şeyi yapmak borcumuz. El birliğine çok ihtiyaç var. Üretim çok önemli ve biz de elimizden geldiği kadar üretmeye devam edeceğiz ama lütfen üretenlerin kıymeti bilinsin” dedi.

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