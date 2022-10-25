Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde Ünye hazırlığı başlıyor

TFF Kadın Futbol 1.Ligi’nde mücadele veren Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Ünye hazırlığına bugün Antrenör Osman Bahadır Kökoğlu yönetiminde başlıyor.

TFF Kadın Futbol 1.Ligi’nde ilk maçını sahasında Bağcılar Evrenspor ile oynayan ve 1-0 kaybeden Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ikinci hafta Ünye deplasmanına gidecek. Bağcılar karşılaşmasının 78. dakikasında Bahar Özen’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldıklarını ve kalan dakikalarda maçı çeviremediklerini söyleyen Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, “İlk maçlar zor olur. İlk maçı evimizde ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan yediğimiz gol ile kaybettik. İlk maçtan çıkarttığımız dersler var ve ikinci maçta çok daha dikkatli olacağız. Cuma gününe kadar çalışıp, Cuma günü Ünye’ye gideceğiz ve maç saatini bekleyeceğiz” dedi.

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü’nde cezalı olan Bahar Özen dışında eksik bulunmuyor.