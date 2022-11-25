Yücel’in suda indirip talebi reddedildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kayseri’de suya yüzde 20 indirim yapılması için oylama yapılmasını talep eden Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel’in önergesi reddedildi.

Kayseri’de su için yüzde 20 indirim taleplerinin mecliste oylanmasını isteyen Kazım Yücel, “Geçen toplantıda biz su fiyatlarında bir indirim teklif ettiğimizde sayın Memduh bey komisyona göndereceklerini söyledi. Teklifler belediye meclisinin kararına tabidir, komisyonları ilgilendirmez. Biz teklifimizde Eskişehir’de 1-15 metreküp arası 7,93 TL, Samsun’da 1-15 metreküp arası 6,93 TL ve atık su dahil bunlara. Diyarbakır’da 1-15 metreküp 3,08 TL. Biz de büyükşehiriz ve bunlardan nüfus olarak farkımız yok. Bizim de teklifimiz diğer şehirlerde içilen su fiyatlarına eşdeğer olması adına suda yüzde 20 indirim Kayseri’de yapılsın teklifi önergemizi sözlü oylatmanızı istiyoruz” dedi.

KASKİ 2023 ücret tarifeleri meclisin oylamasının ardından kabul edildikten sonra Başkanvekili Mehmet Savruk, “Kazım beyin sunduğu teklifi önergeye sunmak mümkün olmuyor, çünkü bu önergenin de reddi anlamına gelir. Bu nedenle Kazım beyin teklifi divan olarak kaale alınmadı” ifadelerini kullandı.