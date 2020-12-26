banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Paşinyan: İstifaya hazırım
Paşinyan: İstifaya hazırım
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
İnternet dolandırıcısı bu sefer 'hayat kurtardı'
Olay TV kapandı!
Olay TV kapandı!
Horlama sesi bana huzur veriyor
Horlama sesi bana huzur veriyor

Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Yücel, bölgenin 5 yıldır amacına ulaşamadığını söyleyerek, “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

KAYSERİ 26.12.2020, 13:47
3
Yücel’den ‘Beydeğirmeni’ açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Yücel, bölgenin 5 yıldır amacına ulaşamadığını söyleyerek, “Muhalefet etmek değil, belediyelerimizin yanında olmak istiyoruz” dedi.

Proje ile ilgili yatırımcılara teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, “Proje yaklaşık 5 yıl önce hayatiyete geçirilmeye çalışıldı. 5 buçuk milyon metrekare bir alan düşünüldü. O tarihlerde yatırım bedeli de 1 milyar TL olarak görülmüştü. 2020’nin son günlerindeyiz ama çok büyük bir faaliyet yok. B projenin başlaması ile birlikte, şehre uzaklığı, hayvancılıkla uğraşan insanların buraya getirilmesi gündeme gelmişti ancak fazla bir yatırımcının gelmediğini biliyoruz. Bu bulunduğumuz bölge milli emlak tarafından, belediye tarafından kamulaştırılan araziler, Milli Emlak’tan alınan araziler var. Bedelleri çok düşük 1 liralar, 2 liralar, 3 liralarla alınmış ve belediye tarafına geçmişti ancak yapılan ilk ihalelerde 65 artı KDV gibi bir rakamla besi ve hayvancılıkla uğraşan insanlara satıldı. Zaman içerisinde çok fazla bir yatırım olmadı, yatırımcı gelmedi. Bu 5 buçuk metre karenin, 3 milyon metrekaresinde besi ve hayvancılık yapılacağı düşünülmüştü. Zaman içerisinde tekrardan ihaleler, kuralar çekilmeye başlandı. Şu anda edindiğimiz bilgiye göre 1 milyon 800 bin metrekaresi yatırımcıya verildi deniliyor ama hiçbir faaliyet yok. Yetkililerden bu proje ile ilgili isteğimiz devletin tüm imkanlarını kullanarak teşvik verilmesi hususunda ilgililerin dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

“Proje 5 yıl geçmesine rağmen amacına ulaşamadı”

5 yılda tek ihale yapıldığını ve çabalara rağmen bölgeden sonuç alınamadığını söyleyen İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, “Beydeğirmeni projesi aşağı yukarı 5 yıl önce, bizim Kocasinan Belediyesi meclisinde dönemin belediye başkanı tarafından gündeme geldiğinde, çiftliklerin yan yana olması ile bizim edindiğimiz bilgi çerçevesinde çok sakıncalı bir üretim olacağı söylenmişti. Biz bununla ilgili Batman’dan, Şanlıurfa’dan ve Eskişehir’den yani bu işi yapan belediyelerden bilgi almıştık ve belediyeden aldığımız bilgi çerçevesinde de hayvan üreticileri demişti ki yan yana çiftliklerde şap hastalığı çok hızlı yayılan bir hastalık, sıkıntı olabilir demişti. Dönemin belediye başkanına biz bu durumu ifade etmiştik. Fakat belediye başkanı böyle bir şeyin Kayseri’de ihtiyaç olduğunu, hayvancılığın çok geriye gittiğini bunu toparlamamız gerektiğini, bunun için bu riskte olsa almamız gerekli demişti. Bizde muhalif olmama adına, tarım ve hayvancılıkta Kayserimize bir katkı sağlayalım, muhalefet iktidarın yanında görüntüsü verme adına gayret ettik. Fakat 5 yıl geçti. Bu hazine arazileri alındı. Belediye başkanları burayı birtakım ihalelerle satmaya gayret etti. Alıcı çıkmayınca bir nevi gözdağı vererek, biz ahırları Kayseri merkezde kapatacağız, mecburen gideceksiniz ifadeleri ile ilk ihalede bir takım arkadaşlara sattılar. Gelinen noktada ikinci, üçüncü ihalelerde alıcı bile çıkmadı. Dördüncü ihaleydi muhtemelen başkanın ifade ettiği, burada da 65 artı KDV gibi bir rakama yaklaşık bir kısmını daha sattılar. Sonuç olarak hala bir amaca ulaşılamadı. Hala görünen şu noktada yatırımcılar gelip burada hala alanları kapatmıyorlar. Yani hayvancılığın burada yapılacağı iddialarından maalesef belediye başkanının gayretlerine rağmen bir sonuç alınamıyor” dedi.

“Muhalefet yapmak değil, belediyelerimize destek olmak istiyoruz”

Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya ulaşması ve yatırımcıların artması için belediyelerin yanında destek olmak istediklerini söyleyen Kazım Yücel, “Biz burada muhalefet olarak değil, genel başkanımızın ve Kayseri milletvekilimizin sürekli TBMM’de kürsüden ifade ettiği gibi Kayseri’ye muhalefet değil iktidar konusunda eğer bir üretim yapılacak, burada da destek olunacaksa her zaman belediyenin yanında olun çerçevesinde, belediyenin yanında oluyoruz. Biz buradan belediye başkanımıza destek olma adına, Tarım Bakanına Kayserimizden seslenmek istiyoruz. Bu arazi Kayseri’nin mülki idi. Biz burayı tahsis ettik. Belediye olarak yapmamız gerekeni yaptık. Yatırımcılar bu noktaya gelip, para harcayıp, içini dolduracak imkana sahip değiller. Çevre illerdeki birçok yere teşvik verirken, Sayın Bakanım Kayseri’ye de bir göz atın, destek çıkın. Buradaki yatırımcı parsel belediyeden ücretsiz mi alır veya buradaki tesisleri devlet kaynaklarıyla mı yapar bilemeyiz ama Türkiye’de hayvancılık ölür ise bu durum Türkiye için de sizin için de büyük bir sıkıntıya dönüşecek. Kayseri’de hayvancılıkla uğraşan yatırımcı arkadaşlar üretmek istiyorlar ama devletin o sıcak elini de omuzlarında görmek istiyorlar. Sayın belediye başkanı gerekirse bu alanları cüzi rakamlara verebilir. Yatırımcılar burada ki ahırları devlet teşviki ile yapabilir. Elinde ki imkanları bu doğrultuda değerlendirerek içini olabildiğince doldurur ve Kayseri’de hayvancılık bir nokta ileri gider. Eğer bu dediklerimizi ciddiye almazsanız, bakın bu arazi 5 yıldır dolmadı, 5 yıl sonra dolmayacak ama biz muhalefet olarak üzerimizde ki vebali atıyoruz. Siz bu anlamda neye karar alırsanız alın genel başkanımız olsun, Kayseri milletvekilimiz olsun, il başkanımız olsun sürekli bize şu ifadeyi kullanıyorlar, ‘Kayseri’de üretimin hepsine belediyelerde destek olalım. İş istihdamı oluşturalım’ Bakanım size de Kayseri’ye teşvik vermek, kaynak göstermek en azından bu alanda bu işler ile ilgili devletin sıcak elinin omuzumuzda gösterilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Altay 15 29
2. Giresunspor 15 29
3. Ankara Keçiörengücü 15 27
4. Samsunspor 15 27
5. Tuzlaspor 14 27
6. Altınordu 15 27
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12