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Yücel Şahin’in acı günü
Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin’in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.
KAYSERİ 09.04.2022, 15:33
Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin’in annesi Nadiye Şahin hayatını kaybetti.
Yukatel Kayserispor Kulübü eski başkanlarından Yücel Şahin’in annesi Nadiye Şahin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Şahin’in cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Cami’nde kılındı. Kılınan namazın ardından Şahin’in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şahin’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.