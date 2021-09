YRP Genel Başkanı Erbakan: "EYT’yi çözeceğiz"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan düzenlediği basın toplantısında iktidara geldiklerinde EYP sorununu çözeceklerini söyledi.

Genel Başkan Fatih Erbakan, Kayseri’deki gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fatih Erbakan; Erciyes Üniversitesi’nde üretilen Türkovac aşısının aşılar içinde en uygunu olarak düşündüklerini söyleyerek Erbakan; "Türkovac; “Bu kadar düşük bir risk karşılığında aşı olmayı düşünmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre. Ancak mecbur kalınırsa mrna teknolojisi kullanmayan aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Bu noktada mecbur kalındığında Türkovac aşıların içinde en uygunu olarak düşünülebilir" dedi.

"İktidara gelir gelmez EYT sorununu çözeceğiz"

Emeklilikte yaşa takılanların sorununu iktidara geldiklerinde çözeceklerini belirten Erbakan; "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelir gelmez bu sorunu çözeceğimizi, 26 milyarın bizim için önemli bir paranın olmadığını ifade ettik. Sadece bizim için değil Türkiye için önemli bir para değil. Faize ödenen yıllık para 240 miyar lira. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllık 26 milyar lira tutuyor. Yani borç faizine ödediğimiz paranın 10’da biri kadar bir para. EYT’lilere de, diğer vatandaşlara da her türlü imkanı sağlayabilmeniz mümkün" diye konuştu.

"2022 sonbaharında erken seçim ihtimali görüyoruz"

Erken seçim beklediklerini de kaydeden Erbakan; "Erken seçimi bu şartlarda 2022 yılında bekliyoruz. Çarkı artık döndüremiyorlar, gerçekten sıkıştılar. Diğer bir husus da milletin ekonomik sıkıntısı ve tepkisi Bu tepkiyi de daha fazla bastırabilmeleri mümkün olmayacak gibi görülüyor. Gerçekten de esnafa, işçiye, memura sorduğunuzda bu tepkinin çok artarak devam ettiğini, fakirleşmenin artarak devam ettiğini görüyoruz. 2023’e kadar bu şartlar altında götürmeleri zor gibi geliyor. 2022 sonbaharına bir seçim olma ihtimalini görüyoruz. Ama tabi Türkiye sürprizler ülkesi, her an her şey değişebiliyor. İnşallah biran önce seçim olsun da paylaşımda adalet ve önce millet anlayışına sahip milli görüş iktidarıyla milletin derdine derman olunsun" dedi.

"Seçim barajı 0 olmalı"

Seçim barajının düşürülmesine de değinen Fatih Erbakan; "Seçim barajının düşürülmesi; “Barajın aslında 0 olması lazım. En adil, en demokratik adaleti sağlayacak şekilde bir sistemle seçime gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu barajlar temsilde adaletin altına dinamit koyuyor. 3 Kasım seçimlerinde yüzde 34 oyla AK Parti 3’te 2 temsil hakkı elde etti. Yani 3’te 1 oyla 3’te 2 temsil hakkı elde etti. Seçmenin 3’te 1’inin oyu meclis dışında kaldı, 1 tane milletvekili çıkaramadı. Çünkü baraj altında kalan partilerin oyunu topladığınızda seçmenin 3’te 1’ini oluşturuyor. Böyle çarpık bir adalet sistemi olmaz. 0 olması en güzelidir. Her görüş özgür bir şekilde kendini temsil etsin, hiçbir vatandaşın oyu boşa gitmesin, temsilde adalet sağlansın, millet iradesi tam manasıyla tecelli etsin" şeklinde konuştu.