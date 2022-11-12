Yozgat’ta Genç Fikirler Fabrikası açılıyor

2022 ve 2023 yıllarında ortak çalışma teması olan Genç İstihdamı noktasında çalışmalarına devam eden Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Yozgat’a girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak yeni bir aktör kazandırmayı hedefliyor.

Bu çerçevede Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Yozgat Bozok Üniversitesi, Bozok Teknopark ve Sorgun İŞGEM tarafından desteklenen Genç Fikirler Fabrikası iş fikri yarışması düzenlenecek. Ulusal düzeyde gerçekleşen yarışmanın toplam ödülü 300 bin TL olacak. Genç Fikirler Fabrikası iş fikri yarışması ile Türkiye’de ticari değer taşıyan, gençlere istihdam olanağı sağlayabilecek yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimci bireylerin veya takımların iş fikirlerini Yozgat’ta hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu yarışma sonucunda sunulan iş fikirleri arasından en başarılı olanları bağımsız jüri tarafından seçilerek, bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacak. Ayrıca başarılı bulunan girişimci adaylarına İŞGEM veya Bozok Teknopark’ta firmalarını kurmak ve girişimlerini başlatmak istemeleri halinde gerekli destekler sunulacak.

11 Kasım 2022 tarihinde Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediyesi Meclis Üyesi Ali Açıkgöz, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin katılımı ile gerçekleşen imza töreninin ardından Genç Fikirler Fabrikası online olarak başvuruya açılmıştır. Yarışmaya ait detaylara ve başvuru formuna www.gencfikirlerfabrikasi.com web adresi üzerinden ulaşılabilecek.