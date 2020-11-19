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Yorgun mermi belediyenin aracına isabet etti

Kayseri’de seyir halindeki belediye aracının ön camına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

KAYSERİ 19.11.2020, 09:23
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Yorgun mermi belediyenin aracına isabet etti

Kayseri’de seyir halindeki belediye aracının ön camına yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Orta Sanayi Mevkii’nde meydana gelen olayda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ.’ye ait seyir halindeki 38 GD 095 plakalı kamyonetin ön camına yorgun mermi isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araç üzerinde inceleme yaptı. Şoförle beraber 3 kişinin bulunduğu araçta yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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