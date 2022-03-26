YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, ERÜ Senato Üyeleri İle Bir Araya Geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret ederek, ERÜ Senato Üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

ERÜ ziyaretinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretin sonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından kilim hediye edildi. Ziyaretin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ERÜ Senato Salonu’nda Senato Üyeleri ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, toplantıya katılımlarından dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkürlerini iletti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da konuşmasında ERÜ tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC çalışmalarından dolayı tebrik etti. YÖK Başkanı Özvar, şunları kaydetti: “Salgın döneminde Erciyes Üniversitemizin ortaya koyduğu gayretler dolayısıyla başta Rektörümüz Prof. Dr.Mustafa Çalış’ı, siz hocalarımızı ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı tebrik ediyorum. Erciyes Üniversitesi olarak ülkemize çok önemli bir katkı vermiş oldunuz. Bu çalışma Türkiye’de insanımızın dünya ölçeğinde büyük başarılar imza atabileceğini belki de son yıllarda gösterebileceği en önemli sonuçlardan birisidir.”

Toplantı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın senato üyelerinin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.