YKS’nin Kayserili şampiyonlarının tercih sonuçları belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren Kayserili öğrencilerin üniversite sınav sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz 18-19 Haziran’da düzenlenen YKS’de dereceye giren Kayserili öğrencilerin tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sayısal birincisi Bahadır Selim Bakla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanırken, eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Sözel birincisi ve Hacettepe Tıp Fakültesi’nde mevcut öğrenci olan Yusuf Erdoğan ise tercih yapmadı.