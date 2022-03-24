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Yılmaz Büyüknalbant: "Kayseri irtifa kaybetti"

Kayseri İncesu OSB ve Serbest Bölge Başkanvekili Yılmaz Büyüknalbant son yıllarda Kayseri sanayisinin irtifa kaybettiğini söyledi.

KAYSERİ 24.03.2022, 13:45
Yılmaz Büyüknalbant: "Kayseri irtifa kaybetti"

Kayseri İncesu OSB ve Serbest Bölge Başkanvekili Yılmaz Büyüknalbant son yıllarda Kayseri sanayisinin irtifa kaybettiğini söyledi.

Büyüknalbant yaptığı açıklamasında 1980’li ve 1990’lı yıllarda Kayseri’nin çok farklı bir boyutta olduğunu belirterek anılan tarihlerin ticaretten sanayiine dönüşüm tarihleri olduğunun altını çizdi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşundan sonraki yıllarda OSB yönetiminde yer alabilme imkanı yaşadığını belirten Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından Yılmaz Büyüknalbant; “Sonrasında İncesu ve Mimarsinan OSB’leri kuruldu. Serbest Bölge ve Yamula Barajı gibi büyük projeler vardı. Büyük heyecan duyuyor idik. Tüm siyasiler de Kayseri’yi birer kale olarak görürlerdi. Rahmetli cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in siyasetin içerisinde aktif iken ’Kayseri seçimde Türkiye’nin ortalamasını gösterir’ sözünü unutamam. Kayseri o dönemlerde belirleyici rol oynamış idi. Ben Kayseri Ticaret Odası Başkanı iken Mustafa Çapar da Kayseri Sanayi Odası başkanı idi. Çok samimi arkadaşım olmasına rağmen sürekli Kayseri menfaatleri için kavgalar ederdik. Gerektiği zaman başbakan veya bakanlarla Kayseri menfaati için tartışmalarımız olurdu” dedi. Kayseri sanayisinin son yıllarda irtifa kaybettiğini vurgulayan İş adamı Yılmaz Büyüknalbant; “Gaziantep, Denizli, Konya sanayileri o tarihlerde Kayseri sanayisinin yanına yaklaşamazdı. Şimdilerde Gaziantep 5’inci 6’ncı OSB’leri ve 10 milyar dolar ihracatı konuşuyor. Onun yanındaki Kahramanmaraş’ımız bir dondurması ile ünlü idi. Şimdilerde tekstil kenti oldu. Çünkü kalkınma öncelikli iller arasında bir üst düzey bölgeye çıktı Kahramanmaraş. O illerde elektrik ve SSK ile vergide çeşitli indirimlerin sağlanmış olması, Kayseri’nin mahrum bırakılması Kayseri’nin yerinde durmasına yol açtı. Örneğin biz bir malı Kayseri’de 10 USD’ye imalatını yapabiliyor isek buradaki illerimiz 10 USD’ye satışa çıkartabiliyorlar. Rekabet şansımız ortadan kalktığı gibi Kahramanmaraş ilinde üretim yapan bir firma geldi, Kayseri’den bir fabrika satın aldı. Tekstil fabrikalarının bir çoğu ya kapandı ya da Kayseri’den taşındı. Halı denilince Kayseri anlaşılırdı. Bunu Gaziantep’e verdik. Bu hadiseye genel bakacak olursak Kayseri İrtifa kaybetti" dedi.

Kayseri olarak 4. OSB’nin yeni yeni fidanlarının dikildiğini vurgulayan Büyüknalbant; “İncesu OSB şu anda büyüme eğiliminde. İncesu OSB totalde 12 milyon metrekareye çıkıyor. Türkiye genelindeki ilk 10 OSB içerisine girecek. Orası için kalkınmada öncelikli olarak bir tık daha yukarı çıkabildik. Kayseri’de bulunan diğer OSB’lere göre bir artımız daha oldu. Sadece altyapı hizmetini karşılayacak olan ücreti yatırımcıdan arsa parası olarak talep ediyoruz. Mehmet Özhaseki Bakanımıza Valimiz Şehmuz Günaydın’a verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum ”dedi. Kayseri sanayisinin teşvikler konusunda garip kaldığını ifade eden Büyüknalbant; “Kayseri İPARDların içerisinde teşvik konusunda maalesef yok. Kalkınmada öncelikli bölgeler deniyor. Kayseri bunun içerisinde yer almıyor. Bir İncesu OSB’mizin teşvik konusunda bir artısı var. Ancak İncesu OSB’ye büyük katkı sağlayacak olan Demiryolu konusunu çözemiyoruz. Malumunuz Demiryolu hattı OSB’nin içerisinden geçiyor. Çok büyük bir nimet bizim için. Bununla ilgili her türlü çalışmayı tamamladık. Her iş bitti. Kamulaştırma konusunda altyapısını biz yapacağız İncesu OSB olarak, her işi bitirdik. Konu Ulaştırma Bakanlığımızda. Onay yazısı bürokraside bakanlıkta beklemede. Biz altyapısını yapmaya hazırız. İncesu OSB bu konunun onaylanması ile birlikte tabir yerinde ise bir Liman OSB’si olacak. Kayseri’nin üretim ekonomisine çok ama çok katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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