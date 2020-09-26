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Yıldırım’dan Erciyes Anadolu Holding’e ziyaret
SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'İ ZİYARET ETTİ.
KAYSERİ 26.09.2020, 17:58
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Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding’i ziyaret etti.
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding’i ziyaret ederek, CEO Alpaslan Baki Ertekin ile görüştü. Holdinge bağlı fabrikalarda incelemelerde bulunan Yıldırım, işçiler ile birlikte hatıra fotoğrafı da çekindi. Ziyaret fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, "Çok önemli ve özeli bir misafirimiz" dedi.
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