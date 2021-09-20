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Yıldırım Beyazıt’a Osman - Fatma Fırıncı Cami yapılacak

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne Osman-Fatma Fırıncı Cami’si yapılacak.

KAYSERİ 20.09.2021, 11:40
Yıldırım Beyazıt’a Osman - Fatma Fırıncı Cami yapılacak

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne Osman-Fatma Fırıncı Cami’si yapılacak.

Nüfus yoğunluğu açısından Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin giderek kalabalık olduğunu ve 500 kişi kapasiteyle yapılacak olan caminin önemli bir hizmeti yerine getireceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 18. madde uygulaması biten yerde cami arsamız var. Burada bir cami ihtiyacı vardı. Kayserimiz bir yandan doğal güzellikler ve lezzetleri ile anılırken tabi diğer yandan da hayırsever insanıyla da bilinir. Nuh Mehmet Fırıncı Bey, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde adının ’Osman-Fatma Fırıncı Cami’ olması şartıyla maliyetinin ve uygulamasının tarafınca yürütülerek bir cami yapılmasını istedi. Allah kendisinden razı olsun. Cenabı Allah herkese böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin. Melikgazi’de göreve geldiğimizden beri 2 caminin yapımı tamamlandı. 6 cami yapım aşamasında 3 tanesi ise proje aşamasında. Melikgazi Belediyesi olarak projelerimizin açılış ve temel atma programlarına devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yoğun çalışmalarımız gayretlerimiz var. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor bir yandan da alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapılıyor” dedi.

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