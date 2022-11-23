Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ilkokul ve anaokulu hızla tamamlanıyor

Okul yatırımlarına değer veren Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne Hayırsever Rasime Erkan işbirliği ile yaptığı Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu inşaatında çalışmalara hızla devam ediyor.

En güzel ve en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallemiz her geçen gün güzelleşiyor ve gelişiyor. Burada 6 blok, 233 dairelik bir kentsel dönüşüm çalışmasına başlamıştık. Bloklarımız yükseliyor. Bölgeye yeni yollar, parklar, cami gibi birçok yatırımı kazandırdık. Burası çalışmalarımızın tamamlanması ile çok daha güzel bir hale gelecek. Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cami, sosyal tesis, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşümün hemen yanı başında 20 derslikli bu güzel okulumuzun ve anaokulumuzun çalışmaları hızla devam ediyor. Rasime Erkan Anaokulumuz ise 2 katlı olup 6 adet derslik, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası, arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhanesi bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi ile bahçede açık oyun alanları düzenlenecek. Burada okul öncesi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği yapıda çocuklara eğlenceli aktiviteler ile hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayacak ortam oluşturmayı amaçlıyoruz. Rabbim kazasız belasız tamamlanmayı nasip etsin" diye konuştu.