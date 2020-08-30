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Yıldırım ailesinin mutlu günü
TALAS BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLARINDAN RİFAT YILDIRIM'IN KIZI VE İŞ İNSANI SALTUK YILDIRIM KIZ KARDEŞİ RÜVEYDA YILDIRIM, İLHAMİ BAL İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ.
KAYSERİ 30.08.2020, 11:37
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Talas Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Rifat Yıldırım’ın kızı ve İş İnsanı Saltuk Yıldırım kız kardeşi Rüveyda Yıldırım, İlhami Bal ile dünya evine girdi.
Rüveyda ve İlhami Bal çiftinin düğününe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanlarından Bekir Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve yakınları katıldı.
Çiftin nikahını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kıyarken, protokol üyeleri de nikah şahitliğini yaptı. Kıyılan nikahın ardından çiftin evlilik cüzdanı Kocasinan Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Bekir Yıldız tarafından Rüveyda Yıldırım’a takdim edildi.
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