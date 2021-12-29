Yılbaşında Kayseri’de bin 826 polis görev yapacak

Yılbaşında güvenliği sağlamak için Kayseri’de bin 826 polis görev yapacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde asayiş ve trafik tedbirleri çerçevesinde güvenliği sağlamak için önlem aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, önlemler çerçevesinde 31 Aralık günü sabah saat 08.00 ile 1 Ocak sabah saat 08.00 arasında il genelinde toplamda 295 ekip ile bin 826 personel görev alacağı bildirildi.

Ayrıca vatandaşların toplum huzurunu bozacak herhangi bir olay durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması ve ya mail adresine bildirilmesi gerektiği de belirtildi.