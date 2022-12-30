Yılbaşında güvenlik üst seviyede olacak

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; yılbaşında güvenlik, asayiş ve trafik denetimlerini en üst seviyede tutacak.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Yılbaşı dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası önem arz etmektedir. Bu çerçevede genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerinde emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri en üst düzeyde planlanmıştır. Halkımızın huzurunu ve güven ortamını bozacak davranışları ve şüpheli halleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmenizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.