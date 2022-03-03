Yıkım sonrası tarihi ve sosyal alan ortaya çıktı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’nde sosyal alanda bulunan binanın kamulaştırılarak yıkımının yapıldığını ve alanda bulunan tarihi alanın ortaya çıkarıldığını söyledi.

Sosyal alan olarak düzenleme yapılıp alanın çevresinin genişletildiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi’de metruk ve tehlike arz eden ve görüntüsü ile çevre kirliliğine sebep olan daha da önemlisi Melikgazi’ye yakışmayan binaların yıkımını yapıyoruz. Şehir merkezleri bizim evimizdeki misafir odası gibi olmalı. Buraların tertemiz ve güzel olması lazım. Bizimde bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Hunat, Kiçikapı, Tacettinveli, Gülük, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi ve Kazım Karabekir Mahallesi olmak üzere metruk, eski yapıları yıkarak şehrimizi güzelleştiriyoruz. Hunat Mahallesi’nde sosyal alanda bulunan binanın kamulaştırılarak yıkımını yaptık. Böylece hemen yanı başında bulunan tarihi Suya Kanmış Hatun Türbesini daha da ortaya çıkarmış olduk. 2022 yılına girdiğimizden beri Plan ve Proje Müdürlüğü ile İmar-Şehircilik Müdürlüğümüz olmak üzere 32 adet metruk ve görüntü kirliliği oluşturan yapıları yıktık. Melikgazi’nin her köşesine dokunuyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Koordineli olarak yıkım işlemi devam ediyor. Hizmetlerimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.