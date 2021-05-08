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Yeşilhisar’da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor

Yeşilhisar ilçesinde zincir marketlerde ve pazar yerinde denetim yapıldı.

KAYSERİ 08.05.2021, 11:24
Yeşilhisar’da zincir marketler ve pazar yerinde denetimler sürüyor

Yeşilhisar ilçesinde zincir marketlerde ve pazar yerinde denetim yapıldı.

Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Burunsuz, İçişleri Bakanlığı’nın zincir marketlerle ilgili genelgesiyle 17 Mayıs’a kadar satışa kapatılan reyonlarının denetimini yaptı. Zincir market incelemelerinin ardından Kaymakam Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Halit Tasyapan, ilçe pazaryerinde incelemelerde bulundu. Maske, mesafe ve temizlik konusunda da ilçe halkını kurallara uyması yönünde sık sık uyaran protokol, hep birlikte bu zor günleri atlatarak daha güzel günlere çıkacaklarını belirtti.

İlçe halkı da denetimlerden ve alınan tedbirlerden dolayı teşekkür etti.
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