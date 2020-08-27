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Yeşilhisar’da trafik kazası: 1 yaralı
KAYSERİ'NİN YEŞİLHİSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASIDA 1 KİŞİ YARALANDI.
KAYSERİ 27.08.2020, 13:13
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında T.O. yönetimindeki 40 DC 189 plakalı otomobil ile 38 EP 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunan 1 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yaralı şahıs, sevk edilen ambulans ile Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaparken, kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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