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Yeşilhisar’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

YEŞİLHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HALİT TAŞYAPAN, YAVUZ SELİM MAHALLESİNDE BAŞLAYAN SICAK ASFALT ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ.

KAYSERİ 02.10.2020, 13:43
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Yeşilhisar’da sıcak asfalt çalışmaları başladı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde ’bismillah’ diyerek başladı. Önümüzdeki günlerde Karacabey ve Fevzioğlu mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Toplamda 3 kilometrelik asfalt çalışmasını halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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